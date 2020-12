Ligue 1 (2e journée) : L’Espérance remporte le choc de la journée

L’Espérance de Tunis, tenant du titre, a signé son premier succès de la saison (1-0) face à l’US Monastir, vainqueur de la coupe, dans le match choc de la deuxième journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche à Monastir.

Les sang et or, tenus en échec lors de la première journée par l’AS Soliman (2-2), se sont imposés grâce à un but du Libyen Hamdou Elhouni à la 72e, après avoir raté un penalty à la fin de la première mi-temps par Mohamed Ali Ben Romdhane.

Ce premier succès de la saison permet aux coéquipiers de Farouk Ben Mustapha de partager la deuxième place du classement avec pas moins de 4 équipes (4 points), derrière l’Etoile du Sahel, leader (6 points).

Quant à l’US Monastir dont c’est la deuxième défaite de suite, se retrouve en bas du tableau avec (0 point).

Le Stade Tunisien qui a subi le même sort que l’Espérance lors de la journée inaugurale (2-2 face à l’O.Béja), s’est ressaisi de belle manière ce dimanche à domicile devant le CA Bizertin, grâce à deux réalisations de Bilal Ait Malek (19) et Issam Ben Khemis (28).

Cette première victoire de la saison permet au club du Bardo de s’allier aux autres co-locataires de la 2e place (4 points), tandis que les Bizertins qui subissent le second revers de suite après celui concédé face au CS Sfaxien (1-2) campent désormais à la dernière place du tableau.

Dans le troisième match de la journée, le CS Sfaxien a ramené un point de son chez l’US Tataouine (0-0) qui lui permet de rejoindre les quatre autres équipes de la 2e place (4 points), tandis que son adversaire du jour fera partie de l’autre classe à 1 point composée de pas moins de 5 équipes.

Dimanche :

A Monastir :

US Monastir – Espérance de Tunis 0-1

A Tataouine:

US Tataouine – CS Sfaxien 0-0

Au Bardo:

Stade Tunisien – CA Bizertin 2-0

Joués samedi :

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – AS Soliman 2-0

A El Menzah:

C.Africain – AS Réjiche 1-1

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel – ES Metlaoui 2-0

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. ES Sahel 6 2 2 0 0 4 1 +3

2. S. Tunisien 4 2 1 1 0 4 2 +2

. AS Réjiche 4 2 1 1 0 3 1 +2

. Espérance ST 4 2 1 1 0 3 2 +1

. USB Guerdane 4 2 1 1 0 2 0 +2

. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 2 1 +1

7. O. Béja 1 1 0 1 0 2 2 0

. C.Africain 1 1 0 1 0 1 1 0

. AS Soliman 1 2 0 1 1 2 4 -2

. US Tataouine 1 2 0 1 1 0 2 -2

. ES Métlaoui 1 2 0 1 1 0 2 -2

12. Inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Monastir 0 2 0 0 2 1 3 -2

. CA Bizertin 0 2 0 0 2 1 4 -3

NB : le match qui opposera l’O.Béja à l’équipe qualifiée à l’issue du mini-championnat, sera déterminé ultérieurement.