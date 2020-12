Ce pays commence aujourd’hui à distribuer le vaccin contre la Covid-19

Les premières doses du vaccin seront distribuées au Royaume-Uni, mardi, en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

Toutefois, la majorité de la population britannique devra attendre 2021 pour se faire vacciner, donnant la priorité aux personnes âgées qui sont dans les maisons de retraites et au personnel travaillant dans ces lieux, suivi par le staff médical et paramédical et ceux qui sont âgés de plus de 80 ans.

Stephen Boyce, directeur de la santé publique au Royaume-Uni, a déclaré que la distribution du vaccin serait « comme un marathon qui ne ressemble pas à une course rapide. »

Le Royaume-Uni, qui a enregistré au moins 61 245 décès, a été le premier à donner son feu vert aux vaccins Pfizer et BioNTech.

L’Agence européenne des médicaments devrait rendre son avis sur le vaccin d’ici la fin décembre.

La prochaine campagne est cruciale pour le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été vivement critiqué pour sa gestion de l’épidémie.