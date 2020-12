Coupe de la Confédération (tour préliminaire retour) : le programme

Programme des matchs du tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévus ce week-end (4-6 décembre, en heures GMT):

Vendredi : Aller

18:00 Le Caire / Arab Contractors (Egypte) – Arta Solar7 (Djibouti) (1-0)

Samedi :

13:00 Lusaka / NAPSA Stars (Zambie) – Ngazi Sport (Comores) (5-1)

13:30 Bloemfontein / Bloemfontein Celtic (Afrique sud) – AS Maniema Union

(RD Congo) (2-0)

14:30 Niamey / US Gendarmerie (Niger) – Yeelen Olympique (Mali) (1-0)

15:00 Kaduna / Kano Pillars (Nigeria) – ASC Jaraaf (Sénégal) (1-3)

16:00 Zanzibar City / KVZ (Zanzibar) – El Amal Atbara (Soudan) (0-1)

18:00 Ouagadougou / Salitas (Burkina Faso) – Ashantigold (Ghana) (0-0)

19:00 Casablanca / Tihad AS (Maroc) – Gamtel (Gambie) (1-0)

Dimanche :

13:00 Addis-Abeba / Fasil Kenema (Ethiopie) – US Monastir (Tunisie) (0-2)

13:00 Kigali / AS Kigali (Rwanda) – Orapa United (Botswana) (1-2)

13:00 Lusaka / Green Eagles (Zambie) – Musongati (Burundi) (2-2)

14:00 Djibouti Ville / Horseed (Somalie) – Al Ittihad (Libye) (1-4)

14:00 El Obeid / Al Rabita Juba (Sud-Soudan) – Namungo (Tanzanie) (0-3)

14:00 Luanda / Bravos de Maquis (Angola) – Etoile du Congo (Congo) (1-1)

14:30 Garoua / Coton Sport (Cameroun) – Unisport de Sokode (Togo) (2-0)

15:00 N’Djamena / Renaissance (Tchad) – CI Kamsar (Guinée) (0-0)

15:00 Port Harcourt / Rivers United (Nigeria) – Futuro Kings (Guinée

équatoriale) (1-2)

16:00 Nouakchott / Tevragh Zeina (Mauritanie) – AS Kaloum (Guinée) (1-1)

NB: GD Sagrada Esperança (Angola) qualifié pour le prochain tour après le forfait du représentant d’Eswatini.

Les clubs exemptés du tour préliminaire : Ahly Tripoli (Libye), Al Hilal

Elobied (Soudan), DC Motema Pembe (RD Congo), ES Sétif (Algérie), ESAE FC

(Bénin), ES Sahel (Tunisie), FC De San Pedro (Côte d’Ivoire), JS Kabylie

(Algérie), Kampala City (Ouganda), Orlando Pirates (Afrique du sud),

Pyramids FC (Egypte), RS Berkane (Maroc), Uniao Desportiva do Songo

(Mozambique).