Le cinéma tunisien affiche sa présence au CinemaMed dans une 20ème édition en ligne

Le cinéma tunisien sera présent cette année à la 20ème édition du festival cinéma méditerranéen de Bruxelles qui fait peau neuve et rebaptisé CinemaMed. Dans cette édition en ligne qui se tiendra du 26 novembre au 5 décembre 2020, c’est un puissant réquisitoire contre le racisme, à travers le regard de personnages forts, émouvants et convaincants que sera présent le documentaire tunisien. Un thème brûlant d’actualité, abordé pour la première fois en Tunisie avec le film “Non.Oui” de Mahmoud Jemni, sélectionné dans la catégorie Documentaire du CinemaMed.

La section du documentaire propose une sélection inédite de films documentaires permettant de découvrir des sujets d’actualités et thématiques propres à divers pays du bassin méditerranéen. L’occasion de réfléchir sur des faits de société ou simplement de s’évader, le temps d’un film, aux quatre coins de la Méditerranée.

En outre, la co-production tuniso-française “Le bain” d’Adnen Ben Youssef a été retenue dans la compétition courts métrages parmi 13 courts pour concourir aux prix du jury jeune et prix du public. Concourt également à la compétition officielle le doc-fiction d’un grand passionné de foot qu’il utilise comme prétexte pour parler de la société tunisienne. Il s’agit du film “Les aigles de Carthage” (Tunisie-France-Italie) réalisé par Adriano Valerio avec Mohamed Akari, Haikel Hezgui, Monem Abdelli, Aziz Drine.

Le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles devait fêter ses 20 ans en 2020. Pour l’occasion, il était rebaptisé “Cinemamed” et arborait selon le dosser de presse une toute nouvelle image avec une programmation de films dignes de ce nom, déclinée sur la plateforme Sooner : 26 longs métrages de fiction et documentaire, et 13 courts métrages jalonneront cette édition inédite avec une palette de films aux récits engagés, audacieux et touchants. Sous le thème “Ces liens qui nous unissent”, une thématique à la fois intime et universelle, cette édition a programmé des films qui mettent en exergue l’importance des relations humaines, qu’elles soient familiales, amoureuses ou tissées lors de rencontres fortuites.