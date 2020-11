Tunisie – Alerte météo : Pluies temporairement orageuses attendues en fin de journée dans ces régions

La situation métrologique sera favorable, en fin de journée, à des pluies temporairement orageuses dans l’extrême nord et les régions de l’ouest et du sud, alerte vendredi l’Institut National de la Métrologie (INM) dans un bulletin spécial.

Elles gagneront à partir de demain samedi le reste des régions du nord et du centre et seront parfois abondantes et intenses dans l’extrême nord et le nord-ouest, puis le sahel.

Les quantités varieront entre 40 et 60 mm et atteindront localement les 80 mm. Ces averses seront accompagnées de chute de grêle dans certains endroits et de rafales de vents.

Les pluies orageuses persisteront jusqu’à dimanche 22 novembre courant dans la plupart des régions et seront intenses surotut dans le nord et les régions de l’est.