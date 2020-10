Championnat d’Espagne (6e journée) – la Real Sociedad nouveau leader

La Real Sociedad s’est jouée du Betis Betis Séville (3-0) pour pointer en tête du championnat d’Espagne.

Portu (43e), Oyarzabal (pen, 74e) et Januzaj (88e) permettent aux Basques d’empocher leur troisième succès de la saison.

Plus tôt dans la soirée, Villarreal avait provisoirement pris la tête du championnat après sa victoire 2-1 contre Valence.

Le meilleur buteur du championnat (4 réalisations) Paco Alcacer (6e) et Parejo (69e) ont permis au ” sous-marin jaune ” de s’imposer, Guedes ayant égalisé d’une belle frappe du droit (37e).

Elche a décroché le deuxième succès de sa saison sur le terrain d’Alaves (2-0, Milla, Tete) comme l’Athletic Bilbao contre Levante (2-0, Berenguer, Williams). Huesca et Valladolid se sont neutralisés (2-2, Mir et Ramirez contre Gonzalez et Rubio). Eibar et Osasuna se sont quittés sur un score nul et vierge.