Tunisie : Sit-in des propriétaires de cafés et restaurants

Des propriétaires de cafés et restaurants ont revendiqué, lors d’un sit-in observé, vendredi, devant le siège du gouvernorat de Tunis, l’allègement des mesures strictes qui ont touché le secteur en raison de la décision du comité de lutte contre les catastrophes de retirer les chaises et les tables pendant 15 jours, à partir du 09 octobre 2020.

Le porte-parole de la Chambre nationale des propriétaires de cafés, Sadri Ben Azouz, a déclaré à l’Agence TAP ” que leur mouvement de protestation vient ” suite à cette décision arbitraire qui nuira aux intérêts des professionnels et des travailleurs du secteur “.

” Un certain nombre de propositions ont été présentées lors de la rencontre tenue, vendredi, avec le Gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue “, a indiqué Ben Azouz, évoquant, notamment, l’autorisation d’utiliser 30% du nombre de chaises et tables.

Et de préciser que le Gouverneur de Tunis a pris en compte les différentes proposition, qui seront présentées, lors de la réunion des gouverneurs de la région du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba), faisant savoir que la plupart des cafés et restaurants se sont conformer au protocole sanitaire mis en place.

. Ben Azouz a, également, annoncé que les protestataires se dirigeront au siège de la Présidence du Gouvernement pour faire entendre leurs revendications ” légitimes “.Et de rappeler que la période de confinement qui a duré 90 jours, a énormément fragilisé leur situation sociale.

” Nous ne sommes pas prêts à revivre une telle expérience”, a-t-il mis en garde.

Un nombre de manifestants ont exprimé leur mécontentement face à cette décision ” injuste ” qui menace le seul moyen de milliers d’affiliés.

Il est à noter que les comités de lutte contre les catastrophes dans les gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) ont décrété un couvre-feu dans ces gouvernorats du lundi au vendredi de 21h à 5h du matin et les samedi et dimanche de 19 h à 5h du matin, pour limiter une flambée du nombre de contaminations au coronavirus.

Les comités ont décidé, également, de retirer les chaises et les tables pour une période de 15 jours, à compter d’aujourd’hui, vendredi 9 octobre 2020.