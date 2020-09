Extension de l’aéroport de Tunis Carthage : L’OAT s’oppose à la formule ” Clés en main “

L’Ordre des Architectes de Tunisie a exprimé, mardi, son opposition à la formule ” Clés en main ” retenue par le ministère du Transport et de la Logistique dans le cadre du projet d’extension de l’Aéroport international de Tunis Carthage.

L’OAT a dénoncé, dans un communiqué publié mardi, l’attachement du ministère du Transport et de la logistique à la formule “Clés en main” malgré la rencontre qui a eu lieu entre le ministre de tutelle et le président de l’Ordre et durant laquelle ce dernier a fait part de l’opposition de l’OAT à cette démarche qui “enfreint les textes régissant la profession d’architectes, marginalise le rôle de l’architecte, menace l’intérêt de la profession et de l’Etat et soumet l’architecte à l’autorité du capital”.

La réaction de l’ordre intervient suite à l’appel d’offres N° 01/2020 lancé par l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) à travers le système d’achat public en ligne ” TUNEPS ” pour la présélection des candidats pour la réalisation clé en main de l’extension du terminal 1 de l’Aéroport International de Tunis Carthage.

Le conseil de l’Ordre a ainsi décidé d’interdire à tous les architectes tunisiens de participer à ce marché jusqu’a ce que le ministère renonce à la formule “Clés en Main”.

“Tout architecte qui désobéit à cette interdiction fera l’objet de sanctions disciplinaires”, a précisé la même source.

L’ordre signalera également ce “dépassement dangereux ” à toutes les autorités et autorisera son président à convoquer une Assemblée générale extraordinaire quie sera consacrée à cette question.