Tunisie : Le ministre de la Défense visite le centre de commandement des opérations interarmées [Upd 1]

Le ministre de la Défense nationale Brahim Bartagi, s’est rendu ce jeudi au Centre de commandement des opérations conjointes interarmées, et au centre de reconnaissance des armées à la base militaire d’El-Aouina, pour s’enquérir de leur promptitude et de la bonne marche du travail.

A cette occasion, le ministre a écouté des exposés sur les missions des deux centres, recommandant de les moderniser davantage et de poursuivre la formation en matière d’opérations conjointes, et de renseignement, dans le cadre de la coopération internationale, indique un communiqué du département de la Défense.

Le premier Centre a pour mission de suivre les activités des centres conjoints de planification, et de commandement des opérations de trois armées au Nord, au Centre et au Sud, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des frontières, et la lutte contre le crime organisé.

Le second centre est chargé du contrôle et de la reconnaissance