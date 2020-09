Ligue 1 (25e journée) : Une dernière journée décisive pour le maintien et la 4e place

Alors que le CA Bizertin, l’ES Métlaoui, le CSHammam-Lif et la JS Kairouan sont toujours au coude à coude pour gagner leur maintien en ligue 1, le Club Africain et l’Etoile du Sahel auront droit à une “finale” pour se départager la 4e place qualificative à la coupe de la CAF.

Au total treize buts ont été marqués ce jeudi, au cours de la 25e journée et avant-dernière avant la fin de la saison de la Ligue 1 du football professionnel. Et pourtant, tout reste à jouer la semaine prochaine au cours du dernier acte du championnat, malgré les rebondissements cette après-midi. Course à la coupe de la CAF, maintien, rien n’est encore assuré.

Dans la course au maintien, un chassé-croisé à Tataouine où l’Union sportive de la place et le CS Hammam-lif se sont neutralisées (1-1). Les deux équipes avaient besoin toutes deux d’une victoire pour accroître leur chance de maintien, demeurent sous la menace de la relégation jusqu’à la dernière journée.

L’US Tataouine (10e) engrange un point pour en totaliser au final 25, alors que le CSH-Lif reste sérieusement menacé avec son 13e rang et ses 22 points à une longueur de la lanterne rouge, la JS Kairouan.

Cette dernière effectuait le déplacement le plus périlleux de la saison chez un autre relégable, le CA Bizetin, au Bsiri. Ambiance particulièrement tendue tout au long du match jusqu’au moment ou intervenait enfin la délivrance pour les locaux par l’intermédiaire d’Habib Yeken dans le temps additionnel (90+2).

Les hommes de Kais Yaakoubi soufflent un peu et se hissent à la 11e place avec 23 points et rien n’est fait encore avec une ultime journée qui sera pour le moins décisives.

De son côté, la JSK se complique davantage la tâche et se retrouve de nouveau lanterne rouge avec 20 points. Le club de la capitale des aghlabides qui accueillera le champion espérantiste ce dimanche, n’a plus son sort entre ses mains puisqu’il devra gagner et attendre les résultats de ses concurrents.

Un autre club concerné par la relégation, l’ES Métlaoui jouait cet après-midi contre le champion qui recevait, par la même occasion, son trophée.

Les miniers encaissaient un but dès la 21e, mais parvenaient à égaliser avant la pause (34e) grâce à Isaka Aboudou. Les coéquipiers de Minyaoui qui manquaient sévèrement de ressources après ce marathon du championnat, flanchaient finalement pour essuyer leur 13e défaite de la saison après que Zied Berrima ait doublé la mise pour les sang et or.

L’ES Métlaoui qui accueillera l’AS Soliman lors de la 26e et dernière journée, est 12e avec 22 points, tandis que le champion fêtera son sacre ce soir avec une 18e victoire.

S’agissant de la course pour la 4e place, le duel à distance entre le Club Africain et l’ES Sahel a mis les deux équipes à égalité de points (40) à l’issue de cette journée.

A Hammam-Sousse, l’Etoile a fait l’essentiel face au Stade tunisien (2-1) après avoir été menée au score suite à la réalisation de Sam Victor Abata à la 79e pour les stadistes.

La réaction des étoilées s’est traduite par une égalisation à la 89e grâce à Souleimane Coulibaly avant qu’Iheb Msekni n’offre la victoire aux siens dans les arrêts de jeu (90+2).

De l’autre côté, les clubistes qui se déplaçaient chez le dauphin sfaxien et espéraient prendre de l’avance avant l’ultime confrontation de dimanche face au concurrent direct, l’ES Sahel, revenaient bredouille avec zéro point après la défaite (0-1).

La 4e place synonyme de participation à la coupe de la CAF sera donc jouée dimanche lors d’une confrontation directe voire “finale” entre le CA et l’ES Sahel.

Dans les autres matches, l’US Ben Guerdane a fait match nul avec le CS Chebba (0-0) et conservent tous deux leur classement, tandis que l’AS Soliman s’est inclinée à domicile devant l’US Monastir (1-2).

Les monastiriens s’assurent définitivement de la 3e place et l’AS Soliman demeure dans le ventre mou du tableau (9e, 28 points).