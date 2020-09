Programme de la 25 et avant-dernière journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, qui sera disputé jeudi 10 septembre courant à huis clos, à partir de 16h00

Jedui 10 septembre

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – CS Chebba

A Tataouine:

US Tataouine – CS Hammam-lif

A Sfax:

CS Sfaxien – Club Africain

A Hammam-Sousse:

ES Sahel – Stade Tunisien

A Bizerte

CA Bizertin – JS Kairouan

A Soliman:

AS Solman – US Monatir

A Radès:

Espérance ST – ES Metlaoui