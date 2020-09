Attaque contre deux Gardes nationaux à Sousse : Le chef du gouvernement se félicite de la prompte riposte des policiers

En déplacement à Sousse, le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est rendu sur les lieux de l’attaque terroriste perpétrée, dimanche matin, au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui, au cours de laquelle l’adjudant Sami Mrabet a été tué et l’adjudant Rami Limam blessé.

“Encore une fois, les terroristes se sont trompés de cible et ont été confrontés par les vaillants membres des différentes unités sécuritaires qui ont fait preuve du plus haut degré de vigilance et de promptitude et sont parvenus à les neutraliser en quelques minutes”, s’est félicité le chef du gouvernement.

Et de souligner dans une déclaration aux médias, que “l’institution sécuritaire qui bénéficie du soutien constant des citoyens reste un rempart solide face aux microbes terroristes”.

Il a indiqué que les unités sécuritaires ont interpellé un quatrième individu suspecté d’être impliqué dans cette opération terroriste, précisant que des investigations sont menées pour vérifier l’éventuelle appartenance de ces éléments à des organisations terroristes.

Mechichi a salué à cette occasion la promptitude avec laquelle les unités sécuritaires ont riposté à l’attaque terroriste et ont réussi à les neutraliser.

Le chef du gouvernement s’est rendu ensuite à l’hôpital universitaire Sahloul, où il s’est enquis de l’état de santé de l’adjudant blessé lors de cette attaque, Rami Limam.

Deux agents de la Garde nationale ont été percutés dimanche matin par trois terroristes à bord d’un véhicule au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui, a indiqué plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur, précisant que les trois assaillants ont été neutralisés.

Les unités sécuritaires ont procédé au ratissage de la zone et encerclé les assaillants et sont parvenus à les neutraliser après un échange de coups de feu, a expliqué la même source dans un communiqué.

L’adjudant Sami Mrabet a été tué lors de cette attaque après avoir été transféré à l’hôpital tandis que l’adjudant Rami Limam y reçoit les soins nécessaires, a ajouté le communiqué.