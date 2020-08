WTA : Ons Jabeur grimpe à la 30e place et vise encore plus haut

Avant son quart de finale du Tournoi de Cincinnati perdu mercredi soir devant la Biélorusse Victoria Azarenka (6-2; 6-7) la joueurse de tenenis tunisieneOns Jabeur , avait déja gagné 9 places au classement mondial WTA, qui sera publié lundi prochain, s’i’installant ainsi à la 30e place, une première dans l’histoire du tennis féminin tunisien et arabe.

Face à la biélorusse (90e mondiale), Jabeur avait cédé le premier set (2-6) et a raté de peu l’égalisation, concédant difficilement la deuxième manche (6-7).

Après une longue absence à cause de la pandémie du coronavirus, la championne tunisienne (25 ans) fait un retour en force à la compétition, Elle a réussi à conserver sa forme pendant le confinement passé à New York et à travailler dur, ce qui lui a permis d’aborder le tournoi en pleine possession de ses moyens en éliminant notamment au deuxième tour, la tenante du titre et numéro 13 mondiale l’américaine Madison Keys sur le score sans appel (6-4, 6-1).

Ons jabeur rappelle-t-on s’était qualifiée mardi pour les quart de finale en balayant une autre américaine Christina Mchale (90e mondiale) en deux manches (6/3, 6/0).

Au premier tour, elle avait défait la Canadienne Leylah Annie Fernandez (11e mondiale) par 2 sets à 1 (0-6, 6-4, 6-3).

Un nouveau défi attend la talentueuse joueuse tunisienne, le prestigieux Open de New York (31 août /12 septembre) surface dure extérieure, doté de 11, 800 000 dollars avec l’ambition de réaliser d’autres exploits qui l’a rapprocherait encore plus du TOP 20 mondial.