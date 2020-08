Elyes Fakhfakh : L’histoire se souviendra de ce gouvernement pour sa réussite dans la gestion de la pandémie de Coronavirus

Le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyes Fakhfakh a déclaré, lundi, que “la durée des gouvernements ne se compte pas par la durée dans le temps mais par les réalisations à son actif”, ajoutant que “l’histoire se souviendra de ce gouvernement pour sa réussite dans la gestion de la pandémie de Coronavirus”.

Dans une allocution adressée aux membres du gouvernement et aux agents, cadres et fonctionnaires de l’Etat, au Palais du gouvernement à la Kasbah, à l’occasion de l’Aïd El-Idha, Fakhfakh a souligné la nécessité de tenir l’administration à l’écart de l’instrumentalisation politique, mettant en avant la “détermination de son gouvernement à soustraire l’administration à toute allégeance partisane et à instaurer la transparence et la bonne gouvernance”.

Fakhfakh a, en outre, souligné le besoin de stabilité pour le pouvoir exécutif en raison de la situation délicate actuelle.

“Nous avons entamé les réformes réelles et il est impératif de continuer sur cette lancée afin de réaliser les attentes des Tunisiens et satisfaire leurs revendications pour la mise en place d’un Etat social et équitable vis-à-vis de toutes les régions et toutes les catégories”, a-t-il encore affirmé.