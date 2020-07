Bayern Munich : saison terminée pour Benjamin Pavard

Le défenseur international français Benjamin Pavard, touché samedi à la cheville gauche lors d’une séance d’entraînement, manquera la fin de saison du Bayern Munich, encore en lice en Ligue des champions.

Selon le staff médical du club munichois, l’international français (27 sélections, 1 but) sera indisponible entre quatre et six semaines. L’ancien Lillois (2015-2016) va ainsi non seulement manquer le match amical prévu vendredi face à l’OM, à Munich, mais aussi et surtout le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea, le 8 août (3-0 à l’aller, le 25 février), et le “Final 8” prévu à Lisbonne, du 12 au 23 août, si les Bavarois devaient se qualifier aux dépens des Blues.

Pour l’entraîneur Hans-Dieter Flick, il s’agit d’une bien mauvaise nouvelle, sachant que Pavard fait partie de ses titulaires indiscutables et que le natif de Maubeuge n’a manqué que deux matches de Championnat depuis son arrivée au Bayern (contre 35 M€), il y a un an, en provenance du VfB Stuttgart.

Sa participation aux deux premières rencontres de l’équipe de France prévues dans le cadre de la Ligue des nations, d’abord en Suède, le 5 septembre, puis face à la Croatie, trois jours plus tard, est désormais fortement compromise. Pavard devrait en revanche être rétabli en vue de la reprise de la Bundesliga prévue le 18 septembre.