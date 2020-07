Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 17 juillet 2020

Un vent fort d’une vitesse de 50km/h soufflera sur les régions côtières, notamment nord, avec des phénomènes de sable sur le sud ouest.

La vigilance devra être de mise pour les activités de navigation et de pêche, face à une mer agitée à très agitée dans le nord, et forte à agitée sur les côtes Est.

L’apparition de cellules orageuses est prévue l’après-midi dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa avec pluies éparses. Le reste des régions sera globalement marqué par des nuages passagers.

Températures stables et les maximales seront comprises entre 28 et 33 C° dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, entre 34 et 39 C° dans le reste des régions et atteindront 42 C° à El Borma et Borj El Khadhra avec vent de sirocco.