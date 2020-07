Kaspersky soutient le nettoyage des débris spatiaux

En tant qu’entreprise tournée vers l’avenir, imbue de solutions et d’innovations technologiques, Kaspersky s’intéresse au nettoyage des débris en orbite terrestre afin de rendre l’exploration spatiale sûre pour les générations futures.

C’est dans ce cadre que l’entreprise soutient une start-up “StartRocket“ dans le développement d’une technologie capable de nettoyer les débris spatiaux, et vise à attirer l’attention sur ce problème croissant.

Des décennies d’exploration spatiale ont conduit à une accumulation de débris dans l’espace, et on suit le mouvement de plus de 500 000 morceaux d’objets artificiels inutiles en orbite autour de la Terre. La quantité croissante de débris peut conduire à des collisions dangereuses avec des véhicules spatiaux, ce qui entraîne des dommages importants sur ces vaisseaux spatiaux et présente un risque pour les astronautes. Pour permettre aux gens de continuer à explorer l’espace, l’humanité doit réduire cette pollution dans les années à venir, et Kaspersky, qui s’est engagé à construire un avenir plus sûr, fait un pas de plus aujourd’hui pour assurer notre avenir.

Kaspersky suit de près le développement de différentes technologies et solutions qui peuvent aider à nettoyer les débris de l’espace. L’une de ces entreprises partage des valeurs similaires : StartRocket, une start-up qui a de grandes ambitions pour réduire les débris spatiaux avec son propre collecteur de débris en mousse (Foam Debris Catcher – FDC)- une série de petits satellites autonomes qui captent et désorbitent les débris spatiaux à l’aide d’une mousse polymère collante. Cela se fait en piégeant les débris en orbite puis en les traînant vers la Terre, afin que les objets brûlent dans l’atmosphère de la planète. StartRocket mène actuellement une série d’expériences en deux étapes sur Terre et dans l’espace, son premier test orbital étant prévu pour 2023.

En soutenant StartRocket, Kaspersky vise à sensibiliser le public au problème des déchets spatiaux et à attirer l’attention du monde entier sur de jeunes projets technologiques à fort potentiel. Dans le cadre du partenariat, Kaspersky a soutenu le projet au stade de la préparation, y compris l’élaboration de la documentation technique, et s’est également engagé à apporter son soutien en matière de communication, afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse connaître les objectifs du projet.

“En tant qu’entreprise avant-gardiste, avec un œil toujours tourné vers l’avenir de la technologie, Kaspersky s’intéresse depuis longtemps à l’exploration spatiale. Nous comprenons que si l’exploration de l’univers est passionnante, elle peut avoir un coût. C’est pourquoi nous tenons à sensibiliser à la pollution de l’espace et à comprendre comment la vaincre“, commente Andrew Winton, vice-président du marketing chez Kaspersky.

“La solution développée par StartRocket est un exemple intéressant de la façon dont la technologie évolue et peut être utilisée pour réduire les débris spatiaux. Nous suivrons avec grand intérêt le développement de la société et la progression de ses produits et nous nous réjouissons de soutenir la cause dans les années à venir”, ajoute-t-il.

« Le problème des débris spatiaux est de plus en plus grave et présente des risques importants pour les initiatives et les développements technologiques actuels et futurs en matière d’exploration spatiale. Dans la situation actuelle, il est important que la communauté scientifique agisse ensemble pour trouver la solution. Le collecteur de débris en mousse (FDC) est la solution la moins chère et la plus évolutive. Si nous comparons notre solution aux plus récentes, le FDC sera beaucoup moins cher que les autres options. Nous atteignons ces capacités de prix en utilisant toutes les technologies possibles : lancement par étapes, modèles mathématiques de haute précision et infrastructure terrestre qui suit les déchets“, explique Alexander Shaenko, docteur en sciences techniques, consultant de StartRocket.

En tant que fervent défenseur des solutions et innovations technologiques, Kaspersky défend un certain nombre d’initiatives dans le domaine des sciences spatiales. L’entreprise a soutenu activement l’exploration spatiale en s’associant au Centre de formation des cosmonautes de recherche et d’essai Gagarin en 2019 – qui dispense une formation spéciale en matière de cybersécurité aux cosmonautes, ainsi qu’aux spécialistes informatiques travaillant au centre. Kaspersky soutient également le festival Starmus depuis 2016 – un événement annuel qui associe la science, l’art et la musique, afin de réunir des scientifiques de renom, des artistes de haut niveau et des explorateurs légendaires de l’espace, et d’inspirer la prochaine génération d’esprits brillants.

Pour plus d’informations sur le projet de nettoyage des débris spatiaux de StartRocket, veuillez consulter le site : https://securingspace.com/