Tunisie : Constitution d’un Front syndical des prisons et de la rééducation

Le Syndicat général des prisons et de la rééducation et le Syndicat général des agents des prisons et de la rééducation ont convenu lors d’une réunion mardi de constituer le Front syndical des prisons et de la rééducation.

Dans un communiqué commun rendu public mercredi, les deux syndicats ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur une approche permettant d’unifier le rang syndical et de défendre leurs droits légitimes à travers la réhabilitation du corps des prisons et de la rééducation et en étant à l’écoute des préoccupations des affiliés.

Les deux syndicats ont indiqué qu’un mouvement de protestation sera observé, lundi 1er juin, devant le siège du ministère de la justice, si leurs revendications ne sont pas satisfaites pas les autorités de tutelle.

Ils ont appelé “les syndicalistes intègres à faire prévaloir l’intérêt du corps de métier et à se joindre au front syndical pour le bien de toutes les parties”.