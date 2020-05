L’institut national de la météorologie a indiqué que les températures maximales seront comprises entre 26 et 31°C sur le nord, le centre et le sud Est et entre 28 et 33°C sur le reste du pays, ce vendredi 22 mai 2020.

Le temps sera stable. Le vent sera de secteur Nord fort de 30 à 40 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.