Slim Choura : La rentrée universitaire peut être retardée au mois d’ octobre prochain

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, a déclaré que la rentrée universitaire 2020-2021 peut être retardée au mois d’octobre 2020 puisque l’orientation universitaire dépend des résultats des épreuves du baccalauréat qui se dérouleront en juillet 2020 et que par conséquent le processus d’orientation se poursuivra jusqu’à septembre 2020.

Dans une déclaration à la TAP faite lors d’une visite qu’il a effectuée, mardi, à l’Université de Kairouan, dans le cadre des préparatifs en prévision de la reprise des cours universitaires, le ministre a qualifié la situation sanitaire en Tunisie de “stable” par rapport à d’autres pays, ce qui permettra aux étudiants de reprendre les études, à partir du début du mois de juin jusqu’au fin juillet 2020, a-t-il dit..

Il a expliqué que les examens seront présentiels, ajoutant que si la situation ne le permet pas, les épreuves de la session de contrôle seront reportées au mois de septembre, ajoutant qu’une plateforme spécifique destinée au logement universitaire vient d’être créée.

Il a souligné que les efforts du Ministère se focalisent actuellement sur les mesures à adopter pour assurer la fin de l’année universitaire, soulignant que le retour sera progressif et par groupes pour les établissements universitaires ayant un grand nombre d’étudiants.

Il a souligné que les préparatifs pour le retour à l’université sont actuellement à un stade avancé, en particulier en ce qui concerne la stérilisation, et la fourniture du matériel de protection (masques, gel stérilisant) afin de garantir les conditions de sécurité aux étudiants, enseignants, employés et agents.

A noter que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est réuni, en marge de cette visite, avec le président de l’Université de Kairouan et les cadres universitaires de la région afin de prendre connaissance des préparatifs de la rentrée universitaire. Il s’est également rendu au restaurant universitaire et à un certain nombre des foyers universitaires.