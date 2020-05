L’UGTT publie le Plan de continuité des activités professionnelles en situation de pandémie COVID-19 en Tunisie

Le département de la protection sociale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a publié mardi sur sa page officielle un guide nommé ” Plan de continuité des activités professionnelles en situation de pandémie COVID-19 en Tunisie “.

Réalisé en partenariat avec la société tunisienne d’ergonomie et le laboratoire de médecine de travail et d’ergonomie de la faculté de médecine de Monastir, ” le plan ” Plan de continuité des activités professionnelles en situation de pandémie COVID-19 en Tunisie ” est un outil mis à la disposition des entreprises tunisiennes qui va leur servir de guide de bonnes pratiques préventives pour la continuité et pour la reprise de l’activité après la période de déconfinement général.

Cet outil est une approche stratégique facile, applicable, adaptée à l’entreprise tunisienne ayant comme objectif de protéger le travailleur contre l’épidémie du COVID-19 et de promouvoir la pérennité de l’entreprise, lit-on dans l’introduction du guide.

Composé au total de 70 pages y compris les annexes et les références, le document explique qu’est un plan de continuité des activités professionnelles et évoque les bonnes pratiques à adopter au niveau du transport, de l’organisation des espaces du travail, les horaires et le rythme de travail, la circulation dans l’entreprise, la désinfection des lieux, l’hygiène atmosphérique, la conduite à tenir en cas d’un travailleur contaminé ou suspect et autres.