Tunisie : Le numéro vert 1809 assure à partir du 6 avril une assistance psychologique aux familles durant le confinement total

Le numéro vert 1809 qui sera à la disposition des familles et des enfants à partir du 6 avril fournira une assistance psychologique aux familles et aux enfants durant la période du confinement sanitaire total ” a annoncé samedi, le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors.

” Ce service est joignable toute la semaine de 8 heures à minuit, et sera assuré par des psychologues bénévoles relevant du ministère de la femme et de plusieurs associations ” selon la même source.

Ce projet a été réalisé conjointement entre l’UNICEF-Tunis, l’association tunisienne de recherche et de thérapie familiale et du couple et les sociétés Tricom et vocalcom.