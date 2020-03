Des maisons de jeune de et de la culture mises à la disposition des étudiants pour assurer l’enseignement à distance

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura, a souligné mercredi que des espaces ont été réservés dans les maisons de jeune et de la culture et mis à la disposition des étudiants qui ne disposent pas d’un ordinateur et d’une connexion internet afin qu’ils puissent suivre leurs études à distance à travers la plateforme de l’Université virtuelle de Tunis en cas de passage à un stade avancé de la pandémie COVID 19.

Choura a ajouté, dans un message vidéo publié sur la page facebook officielle du ministère, que l’étudiant aura un compte personnel lui permettant d’accéder à la plateforme.

Il a, en outre, assuré qu’une solution sera trouvée en concertation avec les présidents des universités aux étudiants qui finalisent actuellement leurs projets de fin d’études soulignant la nécessité de lancer des projets de recherche pour trouver des mécanismes pouvant assister les patients en cas d’atteinte par la COVID 19.

Le ministre a ajouté que toutes les mesures préventives ont été prises pour protéger les cadres et agents des différentes structures relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique contre la propagation du nouveau coronavirus.