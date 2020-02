Examen en commission de l’amendement du règlement intérieur du parlement

La commission du règlement intérieur a entamé vendredi l’examen des amendements proposés au règlement intérieur du parlement. Elle a décidé d’élargir les discussions aux membres de la société civile pour présenter leurs propositions par le biais de son adresse électronique dans un délai ne dépassant pas le 17 février en cours.

La commission qui s’est réunie durant les deux derniers jours, a approuvé la proposition d’amendement avancée par le groupe démocratique qui dispose que le président du parlement et les deux vice-présidents sont réélus au début de chaque session parlementaire.

La commission a décidé de réviser tous les articles du règlement intérieur avant de soumettre les propositions de modifications en plénière, a déclaré à l’agence TAP, Ghazi Chaouachi, membre du groupe démocratique.

Il a souligné le souci de son groupe parlementaire, à travers cette proposition, de garantir le principe de l’alternance du pouvoir au parlement.

Selon lui le renouvellement, au début de chaque session parlementaire des structures du parlement en maintenant le président et les deux vice-présidents, s’oppose au principe de l’alternance démocratique.

Ces postes reflètent la majorité au sein du parlement et des équilibres politiques, d’où la nécessité d’organiser des élections au début de chaque session parlementaires auxquelles les mêmes personnes peuvent d’ailleurs se présenter, a-t-il préconisé.

Les membres de la Commissions ont, par ailleurs abordé des questions en rapport avec l’amélioration de l’action parlementaire et du fonctionnement de l’Assemblée, par l’organisation des relations entre ses différentes structures et entre le parlement et les députés.

La réunion s’est focalisée sur les propositions d’amendement du préambule et des deuxièmes et troisièmes chapitres, en plus des dispositions relatives à la levée de l’immunité aux élus.

L’examen du premier chapitre sur l’indépendance administrative et financière du parlement à été reporté à une date ultérieure.