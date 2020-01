CAN 2020 – Handball : La Tunisie remporte sa première rencontre face au Cap-Vert (33-21)

La Tunisie s’est imposée sans forcer devant le Cap-Vert 33 à 21 (mi-temps: 17-9), en match comptant pour la 1re journée du championnat d’Afrique des nations de handball (Hommes, Groupe C), disputé jeudi soir dans la salle de Radès.

Le gardien Wassim Helal a été élu meilleur joueur du match.

Dans l’autre rencontre du groupe le Cameroun a pris le meilleur à Nabeul sur la Côte d’Ivoire 28 à 19.

Le sept tunisien, tenant du titre, disputera sa deuxième rencontre vendredi à Radès (18h00) face à la Côte d’Ivoire alors que le Cameroun rencontrera à Hammamet le Cap-Vert (14h00).

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte. Le championnat d’Afrique est qualificatif pour les JO Tokyo 2020 et pour le championnat du monde 2021 prévu en Egypte.