Djerba : 2 personnes trouvent la mort dans la chute de leur voiture en mer

Deux personnes trouvent la mort lundi matin, à Ajim Djerba, quant leur voiture est tombée en mer alors qu’ils tentaient de monter à bord du bac qui s’était éloigné de 100 m du quai, a rapporté la correspondante de l’Agence TAP à Medenine.

Une troisième personne, qui était dans la voiture est parvenue à sortir, avant que le véhicule ne glisse dans l’eau,la vision étant réduite et les fenêtres de la voiture, fermées, en raison de fortes pluies, a ajouté la même source.

Et les corps des victimes, (frêre et soeur ) et la voiture ont été repêchés par la protection civile et les services des bacs de Djerba.

Les voyageurs, originaires de Djerba devaient rentrer à Tunis, à bord du bac qui s’était éloigné sans s’arrêter et sans se rendre compte du drame.