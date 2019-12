Kasserine : Baisse significative de la température, les commissions de lutte contre les catastrophes naturelles sur le qui-vive

La plupart des régions du gouvernorat de Kasserine ont connu mardi une baisse sensible de la température, avec des pluies et des vents enregistrés dans les délégations d’El-Ayoun, Thala, Hidra, Foussana et la ville de Kasserine.

Le gouverneur de Kasserine, Mohamed Samcha a déclaré à l’agence TAP, qu’en prévision des fluctuations climatiques attendues, les commissions régionales de lutte contre les catastrophes naturelles et les commissions locales sont prêtes à tout moment à intervenir en cas de fortes précipitations ou de fortes chutes de neige.

Il a indiqué que des mesures ont été prises aujourd’hui, dont la plus importante est d’inviter les directeurs d’écoles primaires, préparatoires et secondaires de la délégation de Hidra à autoriser les élèves à quitter les établissements d’enseignement avant 17h00, et de charger les déléguées d’Al Ayoun, Thala et Hidra d’activer le travail des commissions locales de lutte contre les catastrophes naturelles afin de suivre l’évolution des fluctuations climatiques et déterminer les interventions à faire si nécessaire.

Le gouverneur a rassuré que la situation météorologique ne pose pas de souci pour le moment avec un suivi permanent de la situation, indiquant qu’en en cas de perturbation climatique, des mesures exceptionnelles seront prises.