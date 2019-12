Coupe du monde 2022 : le Qatar reporte l’inauguration d’un stade à 2020

L’inauguration du stade Education City, prévu pour accueillir des matches du Mondial-2022 de football au Qatar, a été reportée à 2020, obligeant les autorités à renoncer à y organiser le Mondial des clubs, a annoncé la Fifa samedi.

“La construction du stade Education City est terminée et le site est désormais opérationnel” mais “le processus d’homologation nécessaire a pris plus de temps que prévu et, par conséquent, le stade n’a pas été en mesure d’être soumis aux tests requis avant la demi-finale et la finale de la Coupe du monde des clubs”, a expliqué l’instance dans un communiqué.

“La priorité est d’assurer une ambiance agréable à tous les fans. Il adonc été décidé d’ouvrir le stade à une date ultérieure”, a ajouté la Fifa sans plus de précision sur la nouvelle date d’inauguration.

Ce stade d’une capacité de 40.000 places, situé dans la ville d’Al Rayyan, à l’ouest de Doha, devait être inauguré le 18 décembre à l’occasion de la seconde demi-finale du Mondial des clubs, prévue du 11 au 21 décembre, opposant Liverpool, champion d’Europe en titre, à une autre équipe encore indéterminée.

Le retard dans l’homologation du stade par les autorités qatariennes signifie que cette rencontre sera déplacée au stade international Khalifa, qui doit déjà accueillir plusieurs matches du Mondial des clubs.

A trois ans de “son” Mondial, le Qatar a déjà inauguré le nouveau stade Al-Janoub, à Al Wakrah, et rénové le stade international Khalifa, qui a accueilli les derniers Mondiaux d’athlétisme (27 septembre – 6 octobre).

Cinq autres stades sont en cours de construction.