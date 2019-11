LCA (phase de groupes/Gr B) Etoile du Sahel – Al Ahly : “Un match dur entre deux des plus grandes formations du football africain” (R. Weiler)

“Al-Ahly comme l’Etoile sportive du Sahel, font partie des plus grandes formations du football africain et sont tous deux de sérieux prétendants au titre”, a fait savoir jeudi soir, l’entraineur suisse du club égyptien d’Al Ahly, René Weiler, lors d’une conférence de presse à la veille de la confrontation prévue vendredi à Radès pour le compte de la première journée de la phase des groupes (Gr B) de la Ligue des champions d’Afrique.

Pour René Weiler, le match de vendredi sera “dur pour les deux équipes” et malgré ce “léger avantage, pour étant donné que l’Etoile ne jouera pas sur sa pelouse habituelle, la mission d’Al-Ahly ne sera pas pour autant facile”.

“Le plus important pour nous c’est de commencer notre parcours par une victoire”, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le fait que l’actuel entraineur de l’Etoile du Sahel ait déjà entrainé Al-Ahly ne semble pas inquiéter Weiler qui estime: “Garrido connait certes beaucoup de choses sur la formation des Ahlaouis mais cela ne constitue en aucun cas un atout pour lui dans cette confrontation. Quant à nous, nous avons très bien préparés notre match”.

S’agissant de son point de vue sur l’historique des confrontations entre les deux clubs, le technicien suisse considère que les résultats passées ne “servent plus à rien sauf à être inscrites dans les annales et que chaque match à sa réalité, et ce qui compte c’est le présent”.

“Demain, les deux équipes se rencontrent à nouveau, pour un nouveau match et avec de nouvelles donnes pour chacune des deux formations”, a-t-il lancé.

Et René Weiler d’indiquer qu’il s’agit pour lui du premier challenge à relever en Afrique dont il se réjouit et qu’il espère surtout faire un bon match et voir beaucoup de fair-play.

Pour sa part, le capitaine d’Al Ahly, Houssem Achour, s’est dit confiant quant à la capacité des siens de revenir avec les trois points de la victoire.

“Nous ferons appel à notre large expérience africaine pour gagner le match de demain et réaliser ainsi une bonne entame de cette phase de la compétition”, a-t-il espéré.