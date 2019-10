Ligue1 : 6ème journée – désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 6e journée de la ligue 1 de football professionnel, prévue dimanche 27 octobre courant à partir de 14h30.

Dimanche 27 octobre: Arbitres

Au Bardo:

Stade Tunisien – US Tataouine Ameur Chouchane

A El Menzah (à huis clos)

Club Africain – JS Kairouan Nidhal Letaief

A Hammal-lif

CS Hammam-Lif – US Monastir Walid Bennani

A Hammam-Sousse

Etoile du Sahel – CA Bizertin Oussema Ben Ishak

A la Chebba

CS Chebba – ES Métlaoui Karim Mahjoub

A Sfax:

CS Sfaxien – Espérance de Tunis Hosni naim

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane – AS Soliman Majdi Bel Hadj Ali