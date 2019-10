Ligue 1 (5e journée) : l’Espérance ST déroule et poursuit son parcours sans faute

Avec deux matches en moins, l’Espérance sportive de Tunis poursuit son parcours avec un sans faute et se hisse au 4e rang du classement avec 9 points après avoir disposé sans difficultés de l’US Ben Guerdane mercredi à El Menzah (4-0) pour le compte de la 5e journée de la ligue 1 de football professionnel.

Elyes Chetti avait ouvert la marque pour les sang et or dès la 6′ avant que Raed Fedaa et Anice Badri n’aggrave le score à la 38′ et à la 43′ (SP).

Melo Dos Santos a réduit la marque sur penalty, mais les protégés de Mouine Chaabani ont reprist le dessus et Badri, auteur d’un doublé, de sceller le sort du match à la 94′ (SP).

L’US Ben Guerdane demeure troisième et préserve son capital de points (9 pts).

A Tataouine, les locaux essuient leur 4e défaite qui les contraint à rester en bas du tableau (avant dernier) où un seul point les sépare de la lanterne rouge.

L’Etoile du Sahel réalise, quant à elle, une bonne opération avec cette victoire en déplacement qui la maintient en bonne posture, d’autant qu’il lui manque encore deux matches en retard. A la faveur de cette 2e victoire de la saison, les étoilés occupent la 6e place avec 7 points.

De son côté, l’ES Métlaoui, toujours lanterne rouge avec zéro point au compteur, continue de sombrer au fil des journées, après s’être inclinée, devant le Club africain (0-2).

Pour sa part, le CA fait un sacré bond en se hissant à la 7e place (6pts).

Jeudi 24 octobre

A Mdhilla:

ES Metlaoui 0

C.Africain 2

A Tataouine:

US Tataouine 0

Etoile du Sahel 1

A El Menzah:

Espérance ST 4

US Ben Guerdane 1

Déja joués

Mercredi 23 octobre

A Soliman:

AS Soliman 1

CS Hammam-lif 2

A El Alia:

CA Bizertin 1

CS Sfaxien 2

A Kairouan:

JS Kairouan 0

Stade Tunisien 1

A Monastir:

US Monastir 2

CS Chebba 0

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 13 5 4 1 0 6 1 +5

2. CS Sfaxien 12 5 4 0 1 8 5 +3

3. US Ben Guerdane 9 5 3 0 2 5 5 0

-. Espérance ST 9 3 3 0 0 7 1 +6

5. Stade Tunisien 7 5 2 1 2 2 4 -2

-. ES Sahel 7 3 2 1 0 3 0 +3

7.Club Africain 6 5 4 0 1 8 1 +7

8. AS Soliman 4 4 1 1 2 5 6 -1

-. CA Bizertin 4 4 1 1 2 4 6 -2

-. CS Hammam-Lif 4 5 1 1 3 4 7 -3

-. CS Chebbien 4 4 1 1 2 2 5 -3

12. JS Kairouan 3 5 1 0 4 4 8 -4

13. US Tataouine 1 5 0 1 4 1 5 -4

14. ES Metlaoui 0 4 0 0 4 0 5 -5