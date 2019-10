Des personnalités politiques tunisiennes saluent le discours de Kaïs Saïed

Des personnalités politiques et des présidents d’instances nationales ont salué le discours du président nouvellement élu Kaïs Saïed, prononcé mercredi dans le cadre de sa prestation de serment devant de l’Assemblée des Représentants du Peuple, réunie à l’occasion en plénière extraordinaire.

Dans leurs déclarations à l’Agence TAP, ils ont relevé que le discours d’investiture portait plusieurs messages rassurants pour le peuple tunisien, et consacre le respect des principes de l’Etat de droit, de la Constitution, ainsi que la lutte contre la corruption.

Le président de l’Instance nationale d’accès à l’information, Imed Hazgui, a estimé que le discours du président de la République renvoyait des messages, lesquels, soulignent la primauté de la loi en tant que principe élémentaire régissant le modèle de gouvernement.

“La loi s’appliquera à tous et la lutte contre la corruption est une nécessité”, a déclaré Hazgui, ajoutant que ses principes garantissent la protection du processus démocratique.

Le secrétaire générale de l’Union Générale tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a considéré que la responsabilité du nouveau président de la République est énorme compte tenu du nombre important d’électeurs qui ont voté pour lui.

Les priorités pour l’UGTT consistent à satisfaire les demandes sociales à travers la supervision des contrats sociaux liés aux grands défis économiques, notamment la création d’alternatives et la revitalisation de l’économie pour réaliser le développement durable et la répartition équitable des richesses notamment dans les régions défavorisées.

“Les grandes attentes du peuple tunisien nécessitent un homme politique honnête envers lui-même et envers le peuple tunisien”, a déclaré Tabboubi.

Pour sa part, l’ancien chef du gouvernement, Habib Essid, a indiqué que le discours du président de la République, Kaïs Saïed, détermine les grands traits de sa politique pour les cinq années à venir.

De son côté, la militante des droits de l’Homme et présidente de la commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) Bochra Belhaj Hmida, a exhorté le président de la République Kaïs Saïed à revoir sa position vis-à-vis de la question de l’égalité dans l’héritage, et ce dans le but de consolider la place économique de la femme dans la société.

Kaïs Saïed a pris, officiellement, ses fonctions de président de la République mercredi au palais de Carthage pour un quinquennat dès la clôture de la cérémonie de passation des pouvoirs avec le président sortant Mohammed Ennaceur.