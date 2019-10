Tunisie : Journées nationales de la valorisation de la recherche les 17 et 18 octobre 2019

La direction générale de valorisation de la recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise les 17 et 18 octobre courant au palais des sciences à Tunis, les journées nationales de la valorisation de la recherche “JNVR 2019”, indique un communiqué rendu public lundi.

La manifestation comprend notamment un séminaire sur la valorisation de la recherche en Tunisie qui se tiendra le 18 octobre 2019 à partir de 9h en Présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous, et un salon d’exposition des résultats de recherche valorisables le 17 octobre à partir de 14 h et toute la journée du 18 octobre 2019.

Cet événement annuel vise à améliorer la visibilité des résultats pertinents et innovants de la recherche et à créer des opportunités d’échange et d’interaction entre le monde la recherche et celui de l’Entreprise.