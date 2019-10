Législatives 2019 : L’observatoire Chahed relève des infractions liées à l’achat des voix et à la propagande politique

L’observatoire Chahed pour le contrôle des élections a constaté des infractions lors du scrutin législatif du 6 octobre courant liées à l’achat des voix et à la propagande politique dans les alentours des centres de vote.

S’exprimant lors d’une conférence de presse ce vendredi à Tunis, la coordinatrice Programme de l’observatoire Chahed Aziza Hamrouni a indiqué que les infractions liées à l’achat des voix ont été relevées surtout dans la circonscription de Zaghouan (centres de vote 2 mars à Bir Mchergua, école Al Imtiaz et al Joumhouria à Jbel El Oust et école de la cité Essada à El Fahs).

Les observateurs de l’ONG ont également relevé des échanges de violences et des agressions verbales et physiques à l’égard des membres des Iries

et entre les électeurs. L’organisation cite les circonscriptions de Sfax 2, Zaghouan, Tataouine et Jendouba.

D’autres infractions commises par des représentants de partis et par des listes partisanes ont été enregistrées. Elles consistent notamment en l’envoi de SMS aux électeurs via des centres d’appel les exhortant à voter pour Beni watani dans la circonscription de Sfax et pour Ennahdha à Ben Arous. Ceci outre des activités menées dans les alentours des centres de vote de Nabeul 2 et Ben Arous pour influencer les électeurs.

Pour sa part, Riadh Trabelsi, membre du bureau directeur de l’observatoire Chahed a relevé certaines lacunes marquant l’action de l’ISIE liées notamment à la logistique dans les bureaux de vote et au manque de rigueur de certains membres des Iries.