Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 10 octobre 2019

Des bancs de brume ou de brouillard seront localement observés le matin, puis des passages nuageux sur l’ensemble du pays seront plus abondants sur le nord et les régions côtières Est avec pluies isolées et temporairement intenses sur le Sud-est. Le vent souffle de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et modéré de 20 à 35 km/h ailleurs. La mer sera houleuse sur le nord et très agitée ailleurs.

Les empératures maximales sont comprises généralement, entre 24 et 28°C sur le nord et le centre et voisines de 22°C sur les hauteurs et entre 25 et 30°C sur le sud.