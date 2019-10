Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 07 octobre 2019

Le temps sera lundi nuageux avec pluies temporairement orageuses, et parfois intenses sur le nord puis intéresseront progressivement, le centre et le sud-est. Ces pluies seront en quantités localement importantes sur le nord. Des chutes de grêle et des coups de foudre seront également observés par endroits.

Le vent souffle de secteur Ouest fort de 60 à 80 km/h près des côtes nord et sous orages et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs puis tournant au secteur Nord l’après-midi et se renforçant près des côtes Est et à l’intérieur du pays avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

La mer sera très forte à violente sur la zone de Serrât, forte à très forte dans le golfe de Tunis et agitée à forte sur les côtes Est.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 19 et 24°C dans le nord et sur les hauteurs, entre 26 et 31°C dans le reste du pays et atteignant 33°C dans le sud.