Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 02 octobre 2019

Ciel partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies temporairement orageuses l’après-midi sur le nord et le centre puis intéresseront localement le sud la nuit.

Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et modéré de 20 à 35 km/h ailleurs puis tournant au secteur Nord l’après-midi et se renforçant près des côtes Est et dépassant temporairement 70 km/h sous orages . Mer agitée à forte sur le nord et houleuse à forte en fin de journée ailleurs.

Températures en légère baisse et les maximales seront comprises entre 27 et 32°C dans le nord et les hauteurs et entre 33 et 38°C dans le reste du pays.