Tunisie – ISIE : Horaire exceptionnel pour les élections législatives et le second tour de la présidentielle dans 245 bureaux

L’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) a annoncé mercredi la liste des bureaux de vote auxquels un horaire spécifique d’ouverture et de fermeture a été fixé lors des élections législatives et au second tour de la présidentielle.

Dans un communiqué, l’ISIE a indiqué que 254 bureaux de vote répartis dans cinq gouvernorats, à savoir Kasserine, Gafsa, Jendouba, Sidi Bouzid et le Kef, ouvriront leurs portes les 6 et 13 octobre à titre exceptionnel à 10 heures, les portes de ces centres étant fermées à 16 heures, afin de “garantir le bon déroulement des scrutins dans les meilleures conditions conformément aux lois et normes internationales”.

L’Instance a déjà fixé un calendrier exceptionnel pour certains bureaux de vote dans plusieurs gouvernorats lors du vote au premier tour de l’élection présidentielle du 15 septembre.

Le reste des centres de vote à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie sont ouverts de 8 heures à 18 heures, heure de Tunis, pour les centres à l’intérieur et à l’heure locale du pays où le bureau de vote est situé à l’étranger.

Le nombre total de bureaux de vote aux élections législatives et la présidentielle, avec les deux tours, est de 13 450 sur le territoire national et de 384 à l’étranger.

L’ISIE a estimé le nombre d’électeurs tunisiens inscrits sur les listes électorales à plus de 7 millions 88 mille électeurs.

Les électeurs tunisiens vivant en dehors du pays commenceront à voter pour choisir leurs représentants au prochain parlement le 4 octobre. Le vote se poursuivra les 5 et 6 octobre, tandis que les Tunisiens voteront à l’intérieur du pays dimanche 6 octobre.

Le vote du second tour pour choisir le prochain président de la république aura lieu en Tunisie le dimanche 13 octobre 2007. Les électeurs à l’étranger voteront les 11, 12 et 13 du même mois.