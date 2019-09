Ligue des Champions d’afrique : l’ES Sahel réussi sa remontada face à Asante kotoko

Battue 2-0 à l’aller l’Etoile Sportive du Sahel, a réussi l’exploit de se qualifier pour la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique, en remportant une belle victoire sur les ghanéens d’Asante Koto (3-0), dimanche soir au stade Mustapha Ben Jannet à Monastir, pour le compte du 2e tour préliminaire retour.

La mission etait pourtant difficile pour les étoilés qui traversent une période difficile avec une série de démissions au sein du comité directeur, le limogeage de l’entraineur Faouzi Benzarti et la convocation d’une assemblée générale ordinaire et une autre extraordinaire élective outre leur élimination en coupe arabe des clubs par le club jordanien Al Shabab.

Mais l’expérience et la détermination ont permis aux coequipiers de Hannachi de renverser la vapeur et de réaliser une belle remontada qui leur permet de disputer la phase de poules de cette prestigieuse compétition.

Privés de leur public et face à des ghanéens qui disposaient d’une bonne avance et ont imposé leur jeu, les étoilés se sont jetés dans la bataille et ont réussi à obtenir un pénalty dès la 24e minute par Mortadha Ben Ouanes.

Malgré une domination de l’adversaire qui imposait un strict pressing, les tunisiens ont resisté et sont parvenus à inscrire un deuxième but par Karim Laaribi à la 67e et ce dernier, a liberé definitivement ses camarades en réussisant l’exploit de marquer le but de la qualification à la 85e.

Une qualification bien mérité pour la formation sahelienne qui rejoint en phase de poules, l’Espérance Sportive de Tuis qui a validé son billet vendredi dernier à Radès, en s’imposant devant les tchadiens d’Elect Sport 2-1 (1-1 à l’aller).

Le tirage au sort de la phase de poules sera effectué le 9 octobre. Les perdants seront versés en coupe de la conféderation.