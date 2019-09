Législatives 2019 : Campagnes électorales des listes de Tahya Tounes, Aich Tounsi et Tounes Okhra, à Korba

Le marché hebdomadaire de la ville de Korba (gouvernorat de Nabeul) a été, dimanche, la destination d’un nombre de représentants de listes en lice pour les élections législatives, dans la circonscription Nabeul 1.

Certains d’entre eux ont installé des tentes pour la propagande électorale, alors que d’autres ont opté pour la distribution de dépliants pour faire connaître leurs programmes électoraux et inciter les citoyens à voter pour eux.

Marouan Felfel, tête de la liste de “Tahya Tounes”, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’il a choisi de communiquer directement, avec les citoyens, afin de prendre connaissance de leurs préoccupations et leurs attentes, ainsi que de leurs présenter son programme électoral.

Il s’est engagé à promouvoir le secteur agricole et les industries de transformation, de lancer les réformes nécessaires pour les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que d’assurer l’équité entre les différentes régions du pays.

De son côté, Fadhel Ben Torkia, tête de la liste de coalition, “Aich Tounsi”, a fait savoir que son mouvement veillera à redonner vie au secteur culturel, en améliorant le contenu des évènements artistiques et culturels, et à prêter plus d’attentions aux clubs d’enfance, ainsi qu’à lutter contre la corruption, réduire le phénomène de chômage, promouvoir les secteurs de l’agriculture et de la pêche, et protéger l’environnement.

Quant à Walid Bani, tête de la liste de coalition “Tounes Okhra”, a affirmé que son programme électoral misera sur la promotion de l’activité agricole, à travers la définition des solutions pour les problèmes de pénurie de l’eau et la fourniture de semences locales.

Il a rappelé que son mouvement œuvrera, aussi, à promouvoir le secteur de la santé, renforcer l’infrastructure sportive et améliorer le secteur de l’éducation.