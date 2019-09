Tunisie : Prise en charge médicale et psychologique de la fillette victime d’une agression sexuelle par un groupe de jeunes

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors a indiqué dans un communiqué publié jeudi, que la fillette victime d’un détournement et d’une agression sexuelle de la part d’un groupe de jeunes a été prise en charge médicalement et psychologiquement, ajoutant que les suspects ont été placés en détention.

Informé des faits, le délégué régional à la protection de l’enfance territorialement compétent, s’est engagé à assurer l’encadrement psychologique du frère de la victime ainsi que l’accompagnement psychologique de ses parents, en coordination avec le commissariat régional de la femme, de la famille et de l’enfance, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, le ministère de la femme a appelé les composantes de la société civile et les médias à veiller au respect et à la confidentialité des données personnelles lors du traitement de cette affaire et de faire prévaloir intérêt suprême de l’enfant, outre la protection de l’intégrité physique et psychologique de la victime.

Selon des sources médiatiques, l’incident a eu lieu dans la nuit du lundi à mardi dernier, lorsque trois adolescents dont l’âge varie entre 14 et 16 ans ont détourné et violé une fille âgée de 5 ans.

Une enquête a été ouverte par la brigade centrale chargée des crimes de violence contre la femme et l’enfant à Tunis sur instructions du ministère public et les suspects ont été placés en détention avant de comparaitre devant le tribunal.

Il convient de rappeler que les délégués à la protection de l’enfance ont reçu, en 2018, 17449 signalements pour agressions sexuelles contre des enfants en bas âge, selon des statistiques publiées par la délégation à la protection de l’enfance, relevant du ministère de la femme.