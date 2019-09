Tunisie : Ettakatol ne soutiendra pas le candidat Nabil Karoui au deuxième tour de la présidentielle

Le président du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (Ettakatol), Khalil Zaouia, a fait savoir mardi que sa formation politique ne soutiendra pas le candidat au deuxième tour de la présidentielle anticipée Nabil Karoui.

Zaouia s’exprimait en marge de la conférence de presse tenue par Ettakatol à Tunis dans le cadre de la présentation de son programme aux législatives.

Il a souligné, dans ce sens, que les partisans d’Ettakatol ainsi que ses membres ne peuvent voter en faveur du candidat du parti “Au cœur de la Tunisie” et ce, en dépit du fait qu’Ettakatol avait demandé à la justice de prendre en considération le contexte politique actuel et de libérer Nabil Karoui pour lui permettre de mener sa campagne électorale. Il s’agit surtout de garantir le principe de l’égalité entre les deux concurrents et permettre aux citoyens de connaitre le programme du candidat Karoui et ses perceptions.

“Nous attendons du candidat Kaïs Saïed qu’il clarifie son programme et ses perceptions en ce qui concerne les relations extérieures, la défense, la sécurité nationale ainsi que ses liens avec les protagonistes politiques”, a précisé également Zaouia.

Le président d’Ettakatol a laissé entendre qu’en cas de victoire aux élections législatives, sa formation sera prédisposée à s’allier avec les partis qui lui sont proches au niveau de la conception social-démocrate, dont le Courant Démocrate (Attayar) et la Voie Démocratique et Sociale (Al-Massar), ainsi que les partis qui adoptent le programme d’Ettakatol.