Ariana-Législatives : Café politique cadre de dialogue direct avec les électeurs

Certaines listes candidates, dans la circonscription de l’Ariana, choisissent le café politique comme cadre de dialogue direct avec les électeurs, dans leur campagne électorale, en prévision des législatives du 6 octobre 2019.

Les candidats de la liste Tahya Tounes ont eu, dimanche, une rencontre avec les citoyens dans l’un des cafés, au Pont de Bizerte, relevant de Kalaat Landlous. Karim Helali, tête de liste, souligne, à cette occasion, que les élections législatives seront décisives pour l’avenir du pays. Il appelle au rassemblement autour du projet moderniste et centriste de Tahya Tounes, pour faire front contre les forces obscurantistes et protéger l’avenir du pays. Son programme repose, notamment, sur la protection de la ville de l’Ariana contre les inondations, le développement des services de santé et de transport et l’amélioration de l’infrastructure.

La liste indépendante ” La Rose “, présidée par Ahmed Hachena, poursuit sa campagne électorale, notamment, à l’Ariana-ville et à Soukra où elle a installé une tente. Dans son programme elle s’engage, notamment, à lutter contre la cherté de la vie, à lutter contre le monopole, la contrebande et la corruption. Elle promet d’ouvrer pour renforcer le transport public et d’étendre le métro de l’Ariana à Raoued.

La liste indépendante Aich Tounsi, présidée par Ghazi Mrabet, a implanté des tentes à l’Ariana-ville et à Raoued pour appeler les citoyens à signer ” La feuille de route des Tunisiens “. Selon Mrabet, Aich Tounsi œuvre pour améliorer les conditions de vie du Tunisien où qu’il se trouve et à tous les niveaux économique et politique. Les membres de la liste s’engagent à appliquer la loi à tous, à récupérer les richesses naturelles et à les exploiter pour renforcer l’investissement et créer de l’emploi. Ils mettent l’accent sur la promotion de l’agriculture pour réaliser l’autosuffisance et l’économie du savoir pour atteindre les objectifs du développement.