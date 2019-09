Tunisie : La liste “Espoir et travail” promet de lutter contre le crime et la pollution et d’éviter le “tourisme parlementaire”

Le programme de la liste indépendante ” Espoir et Travail “, candidate à l’élection législative dans la circonscription de Tunis 1, s’articule sur l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le crime, en coopération avec les cadres sécuritaires du pays, a indiqué Ghassen Rouissi tête de liste ” Espoir et travail ” lors d’une visite effectuée en compagnie d’autres membres et partisans de cette liste aux stations de métro léger à Tunis.

Au programme de cette liste, menée par le député Yassine Ayari, figure d’autres points, dont la lutte contre la pollution, l’identification des solutions urgentes aux problèmes de la santé, l’organisation des sessions de formation supplémentaires aux chômeurs pour favorisesr leur intégration au marché du travail et la lutte progressive contre la corruption.

A Tozeur, les membres de la même liste (Espoir et travail) ont choisi de lancer leur campagne à partir de la zone frontalière de Tamarza où ils ont fait connaitre leur programme d’action; lequel programme porte sur le rapprochement des services administratifs du citoyen, à travers la création des départements régionaux des différents services administratifs dans les zones rurales et frontalières et dans les chefs lieux des délégations.

Tête de liste dans cette circonscription Adel Ammar a promis d’éviter le tourisme parlementaire et de ne pas changer de coalition ou de parti en cas de démission de la liste et d’abandonner l’immunité parlementaire en cas de conflits juridiques avec d’autres parties.