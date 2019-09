Tunisie : Départ à Tozeur de la 3e édition de l’ultra marathon El Djerid, le 28 septembre

Pas moins de 130 coureurs professionnels et amateurs de la course à pied seront au départ de la 3e édition de l’ultra marathon El Djerid (100 km), prévu samedi 28 septembre à 7h00 à Ong Jmal (Tozeur).

Organisée par l’association Ultra Marathon Tunisie, la troisième édition de l’Ultra Mirage El Djerid réunira en effet 180 coureurs, 15 ultra marathoniens élites, 13 équipes internationales et 26 nationalités qui vont s’affronter en une seule étape de 5 check points.

Plusieurs stars de la discipline ont déjà confirmé leur participation à ce marathon dont le Marocain Rachid Elmorabity, 7 fois de suite champion du mythique Marathon des Sables (MDS) et vainqueur en titre de la seconde édition d’Ultra Mirage 2018, son jeune frère, Mohammed Elmorabity, vice-champion du MDS, médaillé de bronze de la seconde édition en 2018 et champion de la première édition en 2017, la Suédoise Elisabet Barnes, deux fois championnes du MDS et championne de la seconde édition d’Ultra Mirage et le Finlandais Sondre Amdahl, médaille d’argent de la seconde édition, outre les Tunisiens Shefia Hendaoui et Rached Sghaier.

Les coureurs auront moins de 20 heures pour parcourir un circuit marqué par une grande diversité de terrains : des dunes, des reliefs rocheux, des lits de rivières, des steppes d’herbe à chameaux, des chott salés… et même des lacs au milieu du désert, précisent les organisateurs.

Le top départ se fera samedi 28 septembre à 7h00, à Ong Jmel, sur le site des décors du film Star Wars.

Une cérémonie de remise des prix aura lieu dimanche 29 septembre à 10h00 à Tozeur. Les vainqueurs (hommes et dames) empocheront chacun la somme de 3000 euros. Les deuxièmes recevront 1500 euros et les troisièmes 500 euros chacun.

Selon les organisateurs, l’Ultra Mirage El Djerid 100K qui est officiellement qualifié et reconnu par des organismes internationaux tels que l’International Trail Running Association (ITRA) ou l’Ultra Trail du Mont Blanc, vise à ancrer la Tunisie, d’ici à l’horizon 2020, sur la carte de l’Ultra Trail World Tour, organisme qui regroupe les plus grandes courses Ultra Trail à travers le monde.

Soutenu aussi par le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère du tourisme, ce marathon vise également à lancer une nouvelle génération de super-coureurs tunisiens qui pourront participer à des compétitions internationales et à promouvoir la région du Djérid en contribuant à préserver la diversité et la beauté de ses paysages.