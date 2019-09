Présidentielle 2019 : Kais Saied en tête dans 10 circonscriptions

A l’issue du premier tour de l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre 2019, deux candidats se sont qualifiés au deuxième tour : Kais Saied (candidat indépendant), en tête, avec 620 mille 711 voix (18,4%), suivi de Nabil Karoui (candidat du parti Au cœur de la Tunisie) avec 525 517 voix (15,58%).

Au niveau régional, Kais Saied mène dans 10 circonscriptions, Nabil Karoui dans 7, Abedlkrim Zbidi dans 4, Abdelfattah Mourou dans 2 (Gabès et Médenine), Moncef Marzouki à la circonscription de Kébili, Safi Said à Gafsa, Lotfi Mraihi à Kasserine et Seifeddine Makhlouf à Tataouine. Le score le plus élevé au niveau régional est réalisé, par Safi Said, à Gafsa, avec 57 238 voix (53%)

Les résultats préliminaires du premier tour, dans les différentes circonscriptions, se présentent comme suit (source Instances régionales indépendantes pour les élections – IRIE) :

Circonscription de Tunis 1

1-Kais Saied : 25 623 voix (16,62%)

2-Nabil Karoui : 24 226 (15,72%)

3-Abdelfattah Mourou : 24 072 (15,62%)

Circonscription de Tunis 2

1-Abdelkrim Zbidi : 37 452 voix (19,53%)

2-Youssef Chahed : 27 018 voix (14,09%)

3-Nabil Karoui : 21 076 voix (10,99%)

Circonscription de l’Ariana

1-Abdelkrim Zbidi : 27 706 voix (15,99%)

2-Kais Saied : 27 662 voix (15,96%)

3-Abdelfattah Mourou : 21 433 (12,37%)

Circonscription de la Manouba

1-Kais Saied : 21 792 voix (19,81%)

2-Nabil Karoui : 20 185 voix (18,35%)

3-Abdelfattah Mourou : 16110 (14,65%)

Circonscription de Ben Arous

1-Kais Saied : 34 797 voix (16,43%)

2-Abdelfattah Mourou : 28 532 voix (13,47%)

3-Nabil Karoui : 26 758 voix (12,64%)

Circonscription de Nabeul 1

1-Kais Saied : 36 084 voix (23,77%)

2-Nabil Karoui : 28 032 voix (18,47%)

3-AbdelKrim Zbidi : 14 423 voix (9,5%)

Circonscription de Nabeul 2

1-Nabil Karoui : 24 504 (21,53%)

2-Kais Saied : 23 064 voix (20,26%)

3-Youssef Chahed : 11 250 voix (9,88%)

Circonscription de Bizerte

1-Nabil Karoui : 45 320 voix (28,52%)

2-Kais Saied : 31 520 voix (19,83%)

3-Abdelfattah Mourou : 19 685 voix (12,39%)

Circonscription de Béja

1-Nabil Karoui : 24 403 voix (30,99%)

2-Kais Saied : 13 568 voix (17,23%)

3-Abdelfattah Mourou : 8 960 voix (11,38%)

Circonscription de Kef

1-Nabil Karoui : 20 283 voix (30,82%)

2-Kais Saied : 11 964 voix (18,18%)

3-Lotfi Mraihi : 6 842 voix (10,40%)

Circonscription de Jendouba

1-Nabil Karoui : 27 427 voix (30,06%)

2-Kais Saied : 20 933 voix (22,95%)

3-Abdelfattah Mourou : 10 395 voix (11,39%)

Circonscription de Siliana

1-Nabil Karoui : 14 528 voix (25,53%)

2-Kais Saïed : 13 051voix (22,93%)

3-Abdelfattah Mourou: 5 563 voix (9,78%)

Circonscription de Zaghouan

1-Kais Saied : 16 214 voix (29,86%)

2-Nabil Karoui : 13 322 voix (24,54%)

3-Abdelfattah Mourou : 5 284 (9,73%)

Circonscription de Sousse

1-Abdelkrim Zbidi : 53 652 voix (25,55%)

2-Kais Saied : 43 496 voix (20,71%)

3-Nabil Karoui : 29 463 voix (14,03%)

Circonscription de Monastir

1-Abdelkrim Zbidi : 51 137 voix (27,12%)

2-Kais Saïed : 48 592 voix (25,77%)

3-Nabil Karoui : 18 340 voix (9,73%)

Circonscription de Mahdia

1-Kais Saied : 29 339 voix (24,29%)

2-AbdelKrim Zbidi : 24 250 voix (20,08%)

3-Nabil Karoui : 20 346 voix (16,85%)

Circonscription de Kairouan

1-Nabil Karoui : 29 952 voix (23,59%)

2-Kais Saied : 28 942 voix (22,80%)

3-Abdelfattah Mourou : 16 289 voix (12,83%)

Circonscription de Sfax 1

1-Kais Saied : 36 316 voix (24,18%)

2-Abdelfattah Mourou : 23 382 voix (15,57%)

3-Nabil Karoui : 19 489 voix (12,98%)

Circonscription de Sfax 2

1-Kais Saied : 39 602 voix (20,3%)

2-Abdelfattah Mourou : 25 509 voix (13,1%)

3-Nabil Karoui : 21 858 (11,2%)

Circonscription de Kasserine

1-Lotfi Mraihi : 50 476 voix (45,94%)

2-Nabil Karoui : 19 074 voix (17,36%)

3-Abdelfattah Mourou : 11 543 voix (10,51%)

Circonscription de Sidi Bouzid

1- Kais Saïed : 19 124 voix (18,14%)

2-Nabil Karoui : 15 954 voix (15,14%)

3-Safi Saïd : 15 234 voix (14,45%)

Circonscription de Gafsa

1-Safi Said : 57 238 voix (53%)

2-Abdelfattah Mourou : 11 421 voix (10,58%)

3-Nabil Karoui :11 073 voix (10,25%)

Circonscription de Tozeur

1-Kais Saied : 7 972 voix (23,10%)

2-Nabil Karoui : 5 138 voix (14,89%)

3-Abdelafattah Mourou : 5 072 voix (14,70 %)

Circonscription de Gabès

1-Abdelfattah Mourou : 24 099 voix (22,05%)

2-Kais Saied : 20 541 voix (18,8%)

3-Safi Said : 13 907 voix (12,73%)

Circonscription de Médenine

1-Abedlfattah Mourou : 32 512 voix (25,77%)

2-Kais Saied : 19 907 voix (15,78%)

3-Saifeddine Makhlouf : 14 283 voix (11,32%)

Circonscription de Kébili

1-Moncef Marzouki : 18 326 voix (31,12%)

2-Abdelfattah Mourou : 9 756 voix (16,57%)

3-Safi Said : 6 638 voix (11,27%)

Circonscription de Tataouine

1-Seifeddine Makhlouf : 8 797 voix (24,77%)

2-Abdelfattah Mourou : 8 689 voix (24,46%)

3-Moncef Marzouki : 5 262 voix (14,82%)