Ligue des champions : L’Espérance de Tunis débutera la défense de son titre face à Elect Sport

L’Espérance de Tunis, champion d’Afrique, débutera la défense de son titre en affrontant la formation tchadienne d’Elect Sport FC, dimanche à Ndjamena, dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Exmpte du premier tour, le double champion d’Afrique partira favori face à un néophyte de la compétition, pour assurer une place en phase de groupes et se diriger vers un cinquième titre continental.

En dépit du départ de plusieurs de ses cadres, à l’image de Saad Bguir, Franck Kom et Youssef Blaili, le club sang et or a su garder son équilibre et imposer sa personnalité sur le terrain grâce aux nouveaux renforts Chadi Ben Choug, le Ghanéen Kouamé Bounsu et les Algériens Elyèes Ecchetti, Abdelkader Badrane et Bilel Ben Saha. Ce dernier sera absent lors du déplacement à Ndjamena avec Fousseini Coulibali pour blessure, tout comme Haythem Jouini, pour des raisons techniques.

Compte tenu du déséquilibre des forces, le staff technique espérantiste semble vouloir opter pour l’offensive d’entrée afin de remporter un succès probant qui conforterait les chances des sang et or de passer au prochain tour, sans attendre le match retour dans deux semaines à Radès, et se concentrer sur ses deux prochains matches en cahmpionnat et en coupe arabe des clubs.

Pour ce faire, le coach espérantiste, Mouine Chabani sera amené à compter sur son duo d’attaque Taha Yassien Khenissi et l’Ivoirien Ibrahima Ouattara pour donner plus d’efficacité offensive et pousser leur adversaire à commettre des erreurs au profit de l’équipe tunisienne.

L’Espérance de Tunis semble bien placée pour franchir ce premier écueil sans ambages et conserver son invincibilité en Ligue des champions qui en est à 12 victoires de suite, sachant que la dernière défaite concédée remonte au 2 novembre 2018, face à Al Ahly d’Egypte, en finale aller de la Ligue des champions.