Législatives 2019 : Début timide de la campagne dans la capitale et l’intérieur du pays

La campagne électorale pour les élections législatives 2019 a débuté officiellement samedi dans la capitale et plusieurs régions du pays, mais avec une cadence plutôt timide en raison de la focalisation des électeurs sur le scrutin présidentiel prévu dimanche.

Dans la circonscription tunisienne 2, le début de la campagne s’est limité à l’affichage d’un nombre limité de listes aux endroits qui lui étaient attribués, réparties entre l’emplacement de la photo du candidat tête de liste et les membres accompagnés de la déclaration électorale.

Quelques listes indépendantes, pas plus de trois ou quatre, ont accroché les photos des candidats et leurs déclarations de campagne dans les zones du Manar, El Menzah, les quartiers d’Ibn Khaldoun, Tahrir, Al-Omrane Supérieur et Ksar Said 2.

Le début de la campagne pour les élections législatives coïncide avec le jour du silence électoral pour la présidentielle anticipée et la veille de l’élection présidentielle, ce qui peut expliquer la lenteur des campagnes électorales et l’absence d’activités pour les listes de candidats dans la circonscription de Tunisie II, comme dans la majorité des circonscriptions.

Le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales dans cette circonscription est de 314 034 électeurs, le nombre de bureaux de vote est de 571 et de centres de vote de 92.

Cinquante-six listes aux élections législatives sont en course dans cette circonscription, répartis en 13 coalitions, 24 partisanes et 19 indépendantes, pour briguer 8 sièges.

A Kairouan, la campagne électorale a timidement débuté également, seules des photos d’une seule liste ont été affichées avec la déclaration électorale, en l’absence d’activités de propagande des autres listes en liaison avec le silence électorale pour la présidentielle.

Mohammed Ben Ayed, membre de l’Instance régionale des élections a indiqué que 4 listes indépendantes et de partis, sur un total de 62 listes, ont validé leurs listes auprès de l’instance.

Il a ajouté que 318 places avaient été réservées pour l’affichage des listes de candidats aux élections législatives, les mêmes places ayant été attribuées à l’affichage des déclarations des candidats à l’élection présidentielle.

Ben Ayed a précisé que, depuis hier soir, le nombre des emplacements pour l’affichage des sites a été augmenté afin de permettre à toutes les listes d’accrocher leurs affiches.

Il convient de noter que le nombre de listes de candidats pour les élections législatives dans cette circonscription est de 62 listes réparties en 29 listes de partis, 12 listes de coalitions et 21 listes indépendantes, en lice pour 9 sièges au parlement, avec plus de 331 mille électeurs inscrits.

A Mahdia, Ezzedine Nasr, responsable du bureau du réseau Mourakiboun à Mahdia, a déclaré samedi à l’agence TAP que “le rythme d’affichage des programmes électoraux des candidats pour les législatives 2019 est quasiment nul”.

“Deux ou trois des 48 listes admises officiellement pour ce scrutin ont commencé à afficher leurs déclarations aux endroits attribués par l’instance régionale pour les élections, ce qui contitue un taux décevant compte tenu de la valeur de cette échéance électorale”, a-t-il déploré.

Il a indiqué d’autre part qu’un nombre important d’observateurs du réseau ont été déployés dans différentes régions du gouvernorat “et n’ont relevé aucune activité de propagande pour les listes, tant au niveau du contact direct avec les citoyens ou la mise en place de chapiteaux ou autres activités”.

Nasr a souligné “l’impact de l’élection présidentielle sur la campagne pour les élections législatives, en particulier pour les partis qui se font concurrence aux niveaux présidentiel et législatif, en plus de la coïncidence du jour du silence électoral pour la présidentielle”.

Pour sa part, Radhia Mansour Kassem, de l’association “Atid” à Mahdia, a noté que la campagne pour les élections législatives, censée débuter le vendredi 13 septembre à minuit, reste jusqu’à 17 heures samedi encore lente dans certaines régions et absente dans d’autres.

“La plupart des observateurs de l’Association n’ont pas signalé beaucoup d’activités dans les diverses délégations pour faire connaitre leurs programmes pour les législatives 2019”, a-t-elle précisé.

Elle s’attend toutefois à une accélération du rythme de la campagne le lendemain du jour du scrutin pour la présidentielle, lundi 16 septembre, notant que seules deux listes ont enregistré leurs activités de propagande samedi 14 septembre, une liste indépendante et une autre partisane.

Un total de 48 ??listes sont en lice pour les législatives dans le gouvernorat de Mahdia, réparties en 23 listes de partis, 15 indépendantes et 10 listes de coalitions, tandis que le nombre de

des électeurs inscrits est de 247 mille 696 électeurs attendus dans 508 bureaux de vote.

La campagne pour les législatives dans la circonscription électorale de Nabeul-2 a été également bien lente, rapporte le correspondant de l’agence TAP, avec l’affichage des déclarations et photos de trois listes de Afek Tounes, la liste indépendante Al Mouthabara et la liste de coalition “Ich Tounsi”.

Un certain nombre de têtes de listes de candidats rencontrés par le correspondant de l’agence TAP au siège de l’instance régionale indépendante des élections à Nabeul 2 à Grombalia, ont justifié l’absence de la campagne électorale par “la coïncidence de la campagne électorale législative avec le scrutin présidentiel sur lequel sont concentrés les électeurs ce dimanche”.

Pour sa part, Inas Fatimi, présidente de l’instance régionale pour les élections de Nabeul-2, a indiqué qu’au premier jour de la campagne des législatives, une activité programmée a été menée par une seule liste en course.

Elle a ajouté d’autre part que seules 8 listes sur 41 avaient été validées par l’instance ces deux derniers jours.