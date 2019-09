Trois projets de films tunisiens retenus au Forum du marché du MAFF 2019

Invitée d’honneur de la 9ème édition Festival international du film arabe de Malmo (MAFF) en Suède, la Tunisie sera présente par trois projets de films sélectionnés aux programmes de financement du Forum du marché du MAAF qui se tiendra en parallèle au Festival, du 5 au 8 octobre 2019.

Une large sélection de 22 projets de films sont en compétition pour les plateformes des fonds de développement et de postproduction au Forum du marché du MAFF. Tous les films ont été sélectionnés parmi une liste de près de 54 projets de films de la région arabe, de la Suède et des pays nordiques et de 45 projets en postproduction reçus par les deux plateformes du Forum du marché.

Ces deux plateformes sont ouvertes aux divers genres, les longs et courts métrages de fiction et les documentaires. Des fonds de développement sont alloués pour soutenir les cinéastes arabes mais également encourager les coproductions cinématographiques arabes et nordiques.

Dans la plateforme des fonds de développement, figure le long-métrage de fiction “Motherhood” de Myriam Joobeur. Ce film est une coproduction arabo-suédoise qui est retenue parmi une liste de 5 films du Liban (2), d’Egypte (1) et de Jordanie (1). Dans la section courts-métrages a été retenue une coproduction entre la Tunisie, l’Irak et le Danmark, “The Girl of the Mirror” réalisé par l’Egyptien Mohamed Tawfik parmi 4 autres films, de la Suède (3) et du Liban (1).

Dans la plateforme dédiée aux projets en phase de postproduction figure le long-métrage de fiction “Before it’s too late”, réalisé par Majdi Lakhdar et produit par Mohamed Ali Ben Hamra. Parmi les 5 films dans cette section sont également retenus des projets du Maroc (2) Liban (1) et un autre projet qui est une coproduction franco-marocaine.

Au moins un projet représentatif, parmi les 22 projets sélectionnés, sera invité au Forum du marché du MAFF. Une fois sur place, les lauréats retenus auront à présenter leurs projets devant un jury d’experts de l’industrie du cinéma.

Pour rappel, le programme officiel du MAFF, prévu du 4 au 8 octobre prochain, dans la ville de Malmo, est composé de 5 longs-métrages et de 4 courts-métrages tunisiens en compétition. Un programme spécifique dédié à la Tunisie au MAFF en Suède est conçu en partenariat avec le MAFF et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) en vertu d’un protocole d’accord signé entre les deux parties.

La célébration du cinéma contemporain tunisien dans ce pays scandinave prévoit une série d’activités cinématographiques et culturelles qui jettent la lumière sur l’histoire, le présent et le futur du cinéma tunisien. il y aura une exposition d’affiches de films classiques et une conférence élargie sur “le cinéma tunisien entre le passé et le présent”.