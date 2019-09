FIFA FIFPro World11 masculin 2019 : trois Africains parmi les 55 nominés

Trois joueurs africains figurent sur la liste des 55 nominés pour le FIFA FIFPro World11 masculin 2019 dévoilée ce jeudi par la Fédération internationale de football sur son site officiel.

Les trois joueur africains nominés sont: le défenseur Kalidou Koulibaly (SEN/Naples) et les deux attaquants, Sadio Mane (SEN) et Mohamed Salah (EGY/ Liverpool FC). En revanche, aucun joueur de la sélection algérienne, sacrée cet été championne d’Afrique lors de la CAN 2019 en Egypte, n’est retenu dans la liste des 55 nominés.

Cette liste n’a pas été composée par la FIFpro, la FIFA ou toute autre partie. Les 55 joueurs présentés sont ceux qui ont reçu le plus de voix dans leurs catégories respectives, parmi les milliers defootballeurs professionnels du monde entier appelés à se prononcer, a

précisé la même source.

Selon la Fifa, la liste des 55 nominés reflète parfaitement la diversité du beau jeu, avec 21 nationalités représentées. Les Brésiliens forment le contingent le plus important (dix joueurs), devant les Français (sept) et les Espagnols (six). Quatre clubs gigantesques emploient actuellement 35 des 55 candidats : le FC Barcelone (11), le Real Madrid (neuf), Manchester City (huit) et Liverpool (sept). Onze autres clubs se partagent les 20

joueurs restants.

La FIFPro et ses affiliés nationaux sont responsables de collecter les votes des joueurs. Les règles d’attribution expliquent la procédure de vote. En effet, les électeurs doivent se prononcer en fonction des performances des candidats entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019

inclus.

Le World11 est élu par les joueurs et pour les joueurs, à l’issue d’un vote impliquant de milliers de footballeurs professionnels issus de 64 pays. Leur choix doit se porter sur un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants.

La composition du FIFA FIFPro World11 masculin 2019 sera dévoilée lors de la cérémonie des FIFA Football Awards au Teatro alla Scala, le lundi 23 septembre. Durant la soirée, le FIFA FIFPro World11 féminin, les The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best – Gardien et Gardienne de la FIFA, le Prix Puskas de la FIFA, le Prix des Supporters de la FIFA et la Distinction Fair-play de la FIFA seront également remis.

Les 55 candidats

Gardiens (5) : Alisson Becker (BRA) – Liverpool FC, David De Gea (ESP) – Manchester United,Ederson Moraes (BRA) – Manchester City,Jan Oblak (SVN) – Atlético de Madrid Marc-Andre ter Stegen (GER) – FC Barcelone

Défenseurs (20): Jordi Alba (ESP) – FC Barcelone,Trent Alexander-Arnold

(ENG) – Liverpool FC,Dani Alves (BRA) – Paris Saint-Germain / Sao Paulo FC

Joao Cancelo (POR) – Juventus / Manchester City, Daniel Carvajal (ESP) –

Real Madrid,Giorgio Chiellini (ITA) – Juventus,Matthijs de Ligt (NED) –

Ajax / Juventus

Diego Godin (URU) – Atlético de Madrid / Internazionale, Joshua Kimmich

(GER) – Bayern Munich, Kalidou Koulibaly (SEN) – Naples,Aymeric Laporte

(FRA) – Manchester City,Marcelo (BRA) – Real Madrid,Gerard Pique (ESP) – FC

Barcelone,Sergio Ramos (ESP) – Real Madrid,Andrew Robertson (SCO) –

Liverpool FC

Alex Sandro (BRA) – Juventus,Thiago Silva (BRA) – Paris

Saint-Germain,Virgil van Dijk (NED) – Liverpool FC,Raphael Varane (FRA) –

Real Madrid,Kyle Walker (ENG) – Manchester City

Milieux de terrain (15) : Sergio Busquets (ESP) – FC Barcelone,Casemiro

(BRA) – Real Madrid,Kevin de Bruyne (BEL) – Manchester City,Frenkie de Jong

(NED) – Ajax / FC Barcelone,Christian Eriksen (DEN) – Tottenham

Hotspur,Eden Hazard (BEL) – Chelsea / Real Madrid,N’Golo Kante (FRA) –

Chelsea,Toni Kroos (GER) – Real Madrid,Arthur Melo (BRA) – FC

Barcelone,Luka Modric (CRO) – Real Madrid,Paul Pogba (FRA) – Manchester

United,Ivan Rakitic (CRO) – FC Barcelone,Bernardo Silva (POR) – Manchester

City,Dusan Tadic (SRB) – Ajax,Arturo Vidal (CHI) – FC Barcelone

Attaquants (15): Sergio Agüero (ARG) – Manchester City,Karim Benzema (FRA)

– Real Madrid,Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus,Roberto Firmino (BRA) –

Liverpool FC,Antoine Griezmann (FRA) – Atlético de Madrid / FC

Barcelona,Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur,Harry Kane (ENG) –

Tottenham Hotspur,Robert Lewandowski (POL) – Bayern Munich,Sadio Mane (SEN)

– Liverpool FC,Kylian Mbappe (FRA) – Paris Saint-Germain,Lionel Messi (ARG)

– FC Barcelone,Neymar (BRA) – Paris Saint-Germain,Mohamed Salah (EGY) –

Liverpool FC,Raheem Sterling (ENG) – Manchester City,Luis Suarez (URU) – FC

Barcelone.